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Rize Belediyespor böylelikle Erkekler 1. Lig A Grubu’nu lider olarak tamamlamayı garantileyerek süper lige yükselme playoff karşılaşmalarına liderlik avantajıyla katılacak.

Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 18-12 Rize Belediyespor önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor oyuncusu Erdoğan Mengi attığı 8 sayı ile takımının maçın en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 40-20 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Rize Belediyespor Hentbol takımı 1. Lig’de evinde karşılaştığı Güneysu Spor Kulübü karşısında 40-20’lik skorla galip gelmeyi başararak süper lige yükselme yolunda düzenlenecek playoff maçlarına liderlik avantajıyla katılmayı garantiledi.RİZE (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 14. haftasında evinde Güneysu Spor Kulübü ile karşılaştı.

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