Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 12. haftasında evinde Sivas Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 21-18 Rize Belediyespor önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor oyuncusu Serkan Mehmet Kibar attığı 9 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 48-29 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Serkan Mehmet Kibar 9, Berat Kaya 7, Egemen Akarsu 7, Erdoğan Mengi 6, Eray Hekim 5, Abdülbaki Demirci 5,  Muhammet Can Öksüzömer 4, Recep Selamet 2, Emirhan Yalçın 2 ve Serdar Şaman 1 sayı kaydettiler.

Rize Belediyespor ligin 13. haftasında Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol ile deplasmanda karşılaşacak