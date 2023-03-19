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Rize Belediyespor ligin 13. haftasında Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol ile deplasmanda karşılaşacak

Serkan Mehmet Kibar 9, Berat Kaya 7, Egemen Akarsu 7, Erdoğan Mengi 6, Eray Hekim 5, Abdülbaki Demirci 5, Muhammet Can Öksüzömer 4, Recep Selamet 2, Emirhan Yalçın 2 ve Serdar Şaman 1 sayı kaydettiler.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 21-18 Rize Belediyespor önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor oyuncusu Serkan Mehmet Kibar attığı 9 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 48-29 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 12. haftasında evinde Sivas Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı.

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