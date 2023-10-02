Rize Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Alipaşa Mahallesinde başlatılan yeni otobüs terminali çalışmaları devam ediyor.RİZE (İGFA) - 8 bin 500 metrekare alanda hizmet veren, 1.500 metrekare’lik terminal binası ve 11 adet peronuyla günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen otobüs terminali için Rize Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alipaşa Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden yeni otobüs terminali toplamda 12 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek. Alan içerisinde 2.500 metrekare zemin oturumuna sahip terminal binası yapılacak. Terminal binasında 12 adet büyük otobüs peronu, 12 adet yarım otobüs peronu, 6 adet servis peronu 55 araç kapasiteli açık otopark bulunacak. Ayrıca binanın bodrum katında 30 araç kapasiteli otobüs parkı ve 45 araç kapasiteli kapalı otopark olacak.

Karadeniz sahil yoluyla olan bağlantısını kolaylaştırmak adına otobüs terminalinin hemen yanında karayolları tarafından hemzemin kavşak çalışması da hızlı bir şekilde devam ediyor.