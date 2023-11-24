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Rize Belediyesi ve Rize Valiliği’nin koordinesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rize’de görev yapan ve emekli olan öğretmenler için buluşma programı düzenlendi.RİZE (İGFA) - Rize'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve eşi Zeynep Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve eşi Fatma Metin, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, şehirde görev yapan öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldı.

Programda Vali Baydaş, Başkan Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’nin açılış konuşmalarının ardından öğretmenlere çiçek takdiminde bulunuldu.

Konuşmaların ve ikramların ardından program son buldu.