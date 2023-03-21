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Mangala turnuvasında TOBB ilkokulundan Zeynep Koçal birinci, Taşlıdere Gazi ilkokulundan Melih Tarık Köse ikinci, Kurtuluş ilkokulundan Atike Erva Kurt üçüncü oldu.

TURNUVALARDA DERECEYE GİRENLER İSE ŞÖYLE;

İl bazındaki yarışmalarda 1. olan öğrencilerin Haziran ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Rize’yi temsil edecek.

İl bazındaki yarışmanın ise 4-5 Nisan tarihlerinde Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen yarışmalara toplam 133 öğrenci katıldı. 10 farklı kategoride yapılan yarışmalarda ilk 3’e giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Rize'de 'Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması' düzenlendi.

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