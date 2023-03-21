Rize'de 'Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması' düzenlendi.
İlkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen yarışmalara toplam 133 öğrenci katıldı. 10 farklı kategoride yapılan yarışmalarda ilk 3’e giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.
İl bazındaki yarışmanın ise 4-5 Nisan tarihlerinde Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda yapılacağı bildirildi.
İl bazındaki yarışmalarda 1. olan öğrencilerin Haziran ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Rize’yi temsil edecek.
TURNUVALARDA DERECEYE GİRENLER İSE ŞÖYLE;
Mandala turnuvasında Boğaz Ortaokulu’ndan Zeynep Esma Akcan birinci, Poyraz Okullarından Lina Şamlı ikinci, Şehit Erhan Duran Anadolu İmamhatip Ortaokulundan Zeynep Cihan üçüncü;
Reversi Turnuvasında Hüseyin Yardımcı Ortakolundan Berra Nur Baltacı birinci, Şehit Erhan Dural İmamhatip Ortaokulu’ndan Tuba Kalender ikinci, Zeynep Berra Kuru üçüncü;
Kube turnuvasında Atatürk Ortaokulu’ndan Enes Talha Çırakman birinci, Dörtyol Ortakokulu’ndan Muhammet Safa Gülüm ikinci, Boğaz Ortaokulu’ndan Metin Yaman Morgül üçüncü;
Pentago turnuvasında Şehit Erhan Dural İmamhatip Ortaokulu’ndan Ebrar Zülal Sarıkaya birinci, Şehit Erhan Dural İmamhatip Ortaokulu’ndan Hafta Sultan Şişman ikinci, Poyraz Okullarından Sait Yazar üçüncü;
Kulami turnuvasında Poyraz Okullarından Eymen Mete Bilgin birinci, Atatürk Ortaokulundan Alperen Küçükaydın ikinci;
Küre turnuvasında TOBB ilkokulundan Zeynep Uzun birinci, TOBB ilkokulundan İsmail Kosif ikinci, Vakıflar ilkokulundan Yusuf Emir Kandemir üçüncü;
Pentago turnuvasında TOBB ilkokulundan Nurbera Kurt birinci, Taşlıdere ilkokulundan Yusuf Berkay Ceylan ikinci, Veliköy ilkokulundan Eslem Kopuz üçüncü;
QBİTZ turnuvasında Çay ilkokulundan Amine Asel Semiz birinci, Dörtyol Şehit Ayhan Kıymacı İlkokulundan Ali Araf Yetimberber ikinci, TOBB ilkokulundan Salih Artar üçüncü;
EQUİLİBRİO turnuvasında Şevket Yardımcı ilkokulundan Zeynep Akar birinci, Taşlıdere Gazi İlkokulundan Ebubekir Köse ikinci, TOBB İlkokulundan Nisanur Türüt üçüncü;
Mangala turnuvasında TOBB ilkokulundan Zeynep Koçal birinci, Taşlıdere Gazi ilkokulundan Melih Tarık Köse ikinci, Kurtuluş ilkokulundan Atike Erva Kurt üçüncü oldu.