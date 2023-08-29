Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve beraberindeki heyetle, Andon içme suyuna alternatif su kaynağı sunacak olan “Sel Kapanı İçme Suyu Gölet Projesi” alanında incelemelerde bulundu.RİZE (İGFA) - Rize'de yaz aylarında yağışın az olduğu dönemlerde yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla Çağrankaya bölgesinde yapılacak 1 milyon metreküp kapasiteli içme suyu gölet projesinin hayata geçirilebilmesi için ihalesi ve sondaj çalışması süreci geride kaldı.

Proje sayesinde su havzalarına doğrudan giren suyun oluşturulacak olan yeni bir gölet sistemi ile havzalara girmesi sağlanacak. Bu sayede suyun azaldığı aylarda oluşturulan göletle suyun daha fazla muhafazası sağlanarak kayıpların önüne geçilmiş olacak.

Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan ve açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “İlimizde özellikle Ocak, Şubat, Temmuz ve Ağustos aylarında su kaynaklarında yaşanan azalma dolayısıyla Rize’de yaşanan su sıkıntısını önlemeye yönelik DSİ işbirliğiyle bir gölet çalışması yapılması noktasında 2 yıl önce bir adım attık. Yapılan sondaj çalışmalarının ardından projenin ihalesi yapıldı. Bu gün vekilimiz ve DSİ yetkililerimiz ile birlikte son kontrolleri yapmak amacıyla incelemelerde bulunduk ve önümüzdeki haftalarda gölet projemizin hayata geçirilmesi için saha çalışmaları başlayacak ve yapılacak olan su göleti ile su kaynaklarımız azaldığı aylarda andon içme suyu havzamızı besleyerek su kesintilerimizin önüne geçmiş olacağız” dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise açılamasında, “Yaşanan küresel ısınma vesilesiyle Rize’de de ciddi anlamda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Yaşanan bu sıkıntıları önlemek amacıyla yeni bir yatırımımızı devreye soktuk. Belediye Başkanımız ile birlikte ilgili bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bu gün gelinen süreçte ise bizden önceki dönemlerde yapılan andon içme suyu tesisini besleyen güzergahta Rize’nin 40 – 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak ek bir bir su depolama alanı oluşturuyoruz. Bu projeyle birlikte su kesintileri yaşanan Çayeli ilçelerimizin ve diğer ilçelerimizin de su ihtiyacı daha rahat karşılanmış olacak. Bulunduğumuz bölge aynı zamanda Rize merkezin yeşil yol aracılığıyla yaylalara bağlantısının olduğu noktası olduğu için bu güzelgahı yapılan yatırmlarla aynı zamanda turizme yönelik daha aktif hale getirmenin çabası içerisindeyiz” diye konuştu.