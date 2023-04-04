Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi evi (RİBEGEM)’in her ay düzenlemiş olduğu; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in katılımıyla “Gençlik Buluşması” Bu kez Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi'nin aylık düzenlediği 'Gençlik Buluşması' bu kez Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ve okul müdürleri de katıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, hayatından ve eğitiminden bahsederek gençlere tecrübelerini aktarırken, gençler de, Başkan Metin’e sorularla merak ettiklerini yöneltti.

Genç öğrencilerin severek dinlediği söyleşi, Başkan Metin’in bir öğrenci ile selfi çekimi ve gençlerin hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sonlandırıldı.