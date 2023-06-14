Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Özel gereksinimli bireylerimizin yaptıkları ürünlerin sergi ve satış programına katıldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri dokuz ay boyunca çeşitli atölyelerde çalışarak ortaya çıkardıkları ürünleri sergilediler.

Ürünler içerisinde sepet, tepsi, mum, bileklik, tesbih, tablo, geri dönüşüm ürünleriyle yapılmış süs eşyaları öne çıktı. Öğrenciler yaz programı kapsamında atölye çalışmalarına yeni ürünlerle devam edecekler.

Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özel Gereksinimli Bireylerimizin hayata adapte olduğu programa; Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırımkaya, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Fikret Solak ve Berk Eren, Belediye Meclis Üyeleri Burak Çakıroğlu ve Dursun Bilgili, Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve Özel Gereksinimli Bireylerimizin Aileleri katıldı.

“Engelsiz Yaşam Merkezi” bünyesinde, fizyoterapist, uzman psikolojik danışman, uzman eğitmen ve sosyal hizmet uzmanı barındıran 8 atölyede 8 ayrı eğitmen yer alıyor. Hareket atölyesi, el becerileri atölyesi, 3-10 yaş çocuklar için oyun atölyesi, günlük yaşam ve beceri atölyesi, müzik atölyesi, teknoloji atölyesi ve mutfak atölyesinde bireyler sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirebiliyorlar.