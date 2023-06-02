Moda tasarımcısı Rizeli Hacere Orhan, annesinden anı kalan ve Karadeniz kültürünün sembollerinden ‘Keşan'ı elbiselere uyarladı. Abiye, takım elbise, şemsiye ve çantalarla buluşturulan keşan konseptli kıyafetler, mankenler tarafından Çay Çarşısı'nda düzenlenen defileyle tanıtıldı.RİZE (İGFA) - Moda tasarımcısı Rizeli Hacere Orhan'ın defilesinde 22 mankenin podyumda tanıttığı kıyafetler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Hacere Orhan’ın hazırladığı, ‘GEÇMİŞİN İHTİYACI, GELECEĞİN İLHAM KAYNAĞI KEŞAN KUMAŞI’ isimli programda yapılan defilenin sunuculuğunu Ayla Kaymak, koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl yaptı.

Defilede Seviye İkbal Tulgar, Melike Yalnız, Jenya Krivenko, Tuğçe Tekin, Melissa Aslan,Elif Tokgöz, Şüheda Erkoç, Deniz Eser, Beste Viran, Sabina Shamuratova, Defne Çullu, Burcu Şeritoğlu, Merve Karslı, Aleyna Yılmaz,Tuna Güngör, Barış Öngel, Uğur Gürbüz ve Furkan Yıldırım gibi başarılı ve taçlı modeller podyuma çıktı.

Keşan kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Hacere Orhan, “Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yeni neslimize sevdirip, kullanmalarını amaçladık. 580 yıllık hayatı olan örtümüzü her nesille, yabancı şehirlere ve ülkelere getirmenin gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversite olarak da bir çalışma yaptık. Anladık ki yeni nesil artık bunu kullanmıyor ama geçmişteki ninelerimiz Keşan'a tutku ile bağlıydı. Analarımızın başına taktığı başörtüyü yıllar sonra geçmişin ihtiyacı geleceğin ilham kaynağı konseptin de yeniden gündeme getirmek istedik. Erkeklerin ceplerinde bir mendil, kadınların sırtlarında bir çanta, omuzlarında da şal olan keşanı yaşatmaya çalıştık" dedi.

Keşan Kumaşının yaygınlaştırılması ve turistik amaçlı kullanımının daha çok teşvik edilmesinin sağlanacağını kaydeden Orhan, insanlara da ek gelir kapısı açmak bakımından çok önemli olan çalışmanın ,şehirlerin geleneksel kumaş ve giysilerinin yaşatılmasına yol açan öncü bir örnek proje olacağını söyledi.