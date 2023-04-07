Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Ramazan etkinliklerinde, geleneksel kültürün ortaoyunu “Karagöz-Hacivat” oyunu ile dopdolu bir salonda İsmail Kahraman Kültür Merkezinde çocukları hem eğitti hem de doyasıya eğlendirdi.RİZE (İGFA) - Türk kültürünün en köklü geleneksel değerlerinden olan 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyunu, öğrencilere Trafik kuralları ile ilgili ders verdi.

Rize'de Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'ndeki gösteriyi öğrenciler ilgiyle izledi.

Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenenler, gösteriyi çok beğendiklerini söylerken, öğretmenler ise öğrencileri ile birlikte Karagöz ve Hacivat ile mutlu bir gün geçirdiler.

Keyifli program, günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.