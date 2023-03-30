Türkiye’nin ‘siyah pantolon’ hikâyesiyle tanıdığı Alişan Kapaklıkaya, Rize’de; belediye gençlik merkezi ve bilgi evi (RİBEGEM) tarafından organizasyonu yapılan konferansta yoğun ilgi gördü.RİZE (İGFA) - Eğitimci Yazar ve NLP Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Rize Belediyesi tarafından düzenlenen “Huzurlu Aile Mutlu Gençlik” konulu konferansta Rizelilerle buluştu.

Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen etkinliğe Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Okul Müdürleri öğrenciler katıldı. Program, Belediye Başkanı Rahmi Metin’in selamlama konuşması ile başladı.

İlgiyle izlenen konferans sonunda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Alişan Kapaklıkaya’ya hediye takdim etti.

Kapaklıkaya; konferansının sonunda kültür merkezi fuaye salonunda hayranları için kitaplarını da imzaladı.