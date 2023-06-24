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Dereceye giren takımlara ödüllerini Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar verdi.

Turnuva sonucunda birinci Fener mahallesi, ikinci Tophane mahallesi, üçüncü Gülbahar mahallesi ve dördüncü Taşlıdere mahallesi oldu.

Keşanspor Muhammet Karataş ile anlaştı

Keşanspor Muhammet Karataş ile anlaştı

Minik sporcular, aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen turnuva ve şölende vatandaşlar aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdi.

Rize Belediyesi’nin organizesinde düzenlenen 7-10 yaş arası çocukların oynadığı “Mahalleler Arası Çocuk Futbol Turnuvası” final karşılaşması çeşitli etkinliklerle tamamlandı.RİZE (İGFA) - Turnuvada takımların teknik direktörlüğünü mahalle muhtarları yaptı. Palyaço gösterileri, çeşitli eğlenceler ve ikramların eşliğinde Rize Belediyesi Portakallık Sosyal Tesisi Halı Sahası’nda (Yeşil Alan Yanı) gerçekleştirildi.

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