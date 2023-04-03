Rize Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle şehrimizde ihtiyaç duyulan yerlere üst geçit yapım çalışmaları devam ediyor.RİZE (İGFA) - Reşadiye Mahallesi'nde otogar kavşağı ile Şenol Birol Futbol Kompleksi arasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına yeni üst geçidin yapım çalışmaları tamamlandı.

Üst geçidin tamamlanmasıyla birlikte hem sahil kısmını hem de spor alanlarını kullanmak isteyen vatandaşların güvenli geçişi sağlanmış oluyor.

Daha önce yapımı tamamlanan; Gülbahar Mahallesi Şevket Yardımcı İlkokulu önünde ve Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu önünde yapılan üst geçitlerle birlikte şehir merkezine 3 adet yeni üst geçit kazandırılmış oldu.

Rize Belediyesi aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde bulunan üst geçitlere rampalar yerleştirerek vatandaşlarımızın bebek arabalarıyla ve tekerlekli sandalye ile daha rahat hareket edebilecekleri “Engelsiz Rize” için çalışmalarını sürdürüyor.