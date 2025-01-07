Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıda iki çalışan hayatını kaybetti.RİZE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre V.K. adlı kişi kimliği olmadan kargo almaya çalıştı. Bu sırada V.K. ile kimliksiz işlem yapmayan görevliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında V.K. belinden çıkardığı silahı ateşledi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 2 PTT çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edildiği, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerince çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

Öte yandan PTT AŞ'den de yapılan yazılı açıklamada, şirketin, hain saldırının yakından takipçisi olacağı belirtilirken, "Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz" ifadeleri yer aldı.