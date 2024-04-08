Rize Belediyesinde 27. Dönemin ilk Meclis toplantısı Belediye Başkanı Rahmi Metin Başkanlığında yapıldı.RİZE (İGFA) - Rize için önemli kararların alındığı Rize Belediye Meclisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerin ardından yeniden göreve gelen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin Başkanlığında toplandı.

Ek gündem maddelerinin de içerisinde olduğu 12 maddeden oluşan Nisan ayı Meclisi, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Hüsnü Kamil Bakır 2. Başkan Vekilliğine ise Sema Yağcıtekin yapılan gizli oylama ile seçildi.

Üç Kişiden oluşan encümen üyeliklerine ise; Ahmet Öztürk, Kamil Yıldız, Reşit Karavin seçildi.

Meclis Katip Asil Üyeliğe Sibel Mavi Ensonra, Batıkan Naci Güzel. Yedek üyeliğe Hasret Kara ve İshak Altay seçildi.

Toplantı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Başkanlığında kalan gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.