Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması büyük heyecana sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Teknopark İstanbul, Cube Incubation ve Intechne Robotik Teknolojileri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yarışma, İstanbul Pendik Kurtköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Etkinlik, katılımcılar ve izleyicilerin yanı sıra çevirim içi olarak da yoğun şekilde takip edildi.

Yarışmada 22 takım boy gösterdi, play off, çeyrek final, yarı final maçları olmak üzere 80 heyecanlı karşılaşma gerçekleşti. 20 jüri ve 80 gönüllü maçlar esnasında görev aldı. 500’ün üzerinde katılımcı yarışmaları yerinden, yüzlerce online izleyici ise canlı yayınlarla etkinliği takip etti. Yarışmada birçok dalda 20 ödül sahiplerini buldu. Robocube Off-Season yarışması bu sene itibariyle her yıl olacak şekilde düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Müsabakalar sonucu çeşitli dallarda ödüller dağıtılan yarışmada; ENKA TECH., Beşiktaş Rsports, Lapis Lazuli takımları ipi göğüsledi. İlk üç takıma Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu tarafından, takımlarını, robotlarını geliştirme ve yarışmalara katılmalarında kullanmaları için ödülleri takdim edildi.