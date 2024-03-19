İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları finalinde yarışan tek Türk takımı olan TED Robotics, performans yarışları sonucunda yarışmayı birinci sırada tamamlayarak “Winner” ödülünü kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Fikret Yüksel Vakfı tarafından Türkiye'de bu yıl altıncısı yapılan FIRST Robotics Competition'un ikinci bölgesel etkinliği "Bosphorus Regional" Mart ayının ilk haftasında İstanbul Volkswagen Arena'da tamamlandı.

Ülkemizde 4 ayrı bölgesel yarışma olarak Volkswagen Arena'da düzenlenen etkinlikler, Türkiye ve dünya genelinden lise öğrencilerini bir araya getirerek, robotik ve mühendislik alanlarında yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor. Birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan FIRST Robotics Competition'un ikinci kısmında 6 farklı ülkeden 53 takım yarıştı. Müzikte giderek artan hareket anlamına gelen "crescendo" temasıyla düzenlenen etkinlikte, her takım mentörlerinin desteğiyle sene içerisinde yaptıkları robotları, ittifak kurdukları takımlarla sahada yarıştırdı.

TED Ankara Koleji adına yarışmaya katılan TED Robotics Takımı, tasarladıkları endüstriyel robot ile saha içinde verilen görevleri gerçekleştirdi. Finalde, TED Robotics grubun yaptığı robot, ilk etapta kendisi hareket ederken, sonrasında kontrol edilerek halkaları istenilen platforma atabildi. Robotun attığı halkalara ve takımın çalışmasına göre de derecelendirme yapıldı.

Finalde yarışan tek Türk takımı olan TED Robotics, performans yarışları sonucunda yarışmayı birinci sırada tamamlayarak “Winner” ödülünü almaya hak kazandı.