Sinop’ta yangına müdahale ederken uçurumdan düşen Roketsan ailesinden Ankaralı itfaiyeci Kadir Eren Öter’den acı haber geldi.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Sinop’ta Roketsan ekibinin Adabaşı mevkiinde yaptığı test atışları sırasında yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Ankaralı itfaiyeci Kadir Eren Öter, uçurumdan düşerek gözden kayboldu. Öter’i arama çalışmaları dün geç saatlere kadar sürdürüldü.

Dünden bu yana yapılan çalışmalar sonucunda Roketsan personeli itfaiyeci Öter’in cansız bedeni bulundu.

Öter için Roketsan tarafından taziye yayımlandı. Yayımlanan mesajda, "Kazanın ilk meydana geldiği andan itibaren şirketimiz ve devletimizin ilgili birimlerince tüm imkanlar seferber eidlerek yapılan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen Roketsan Ailemizin değerli ferdi Kadir Eren Öter'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Görev şehidimiz Kadir Eren Öter'e Allah'tan rahmet, geride bıraktığı ailesi, sevenleri ve Roketsan ailesine sabırlar dileriz" ifadeleri yer aldı.