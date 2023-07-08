Rolls-Royce hibrit-elektrikli uçuşu geliştirmek üzere testlere başlıyorANKARA (İGFA) - Rolls-Royce (LSE: RR., ADR: RYCEY), hibrit-elektrikli uçuşa güç sağlamak için özel olarak geliştirilen yeni küçük gaz türbinini test etmeye başlayacağını duyurdu. Söz konusu motor, Gelişmiş Hava Hareketliliği pazarına yönelik olan turbojeneratör sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Gelişmiş Hava Hareketliliği pazarında elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarının yanı sıra 19 koltuğa kadar kısa mesafe uçakları da yer alıyor.

Turbojeneratör sistemi, 500kW ile 1200kW arasında ölçeklenebilir güç seçeneklerine sahip yerleşik bir güç kaynağı ile Rolls-Royce Electrical’ın tahrik portföyüne yeni özellikler katacak. Bu sistem ilk etapta sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) ile, daha sonra kullanılabilir hâle geldiğinde ise hidrojen yanması yoluyla daha uzun menzil olanağı sağlayacak. Bu sayede, elektrikli batarya ile çalışan uçaklara kıyasla daha uzun rotaların önü açılacak.