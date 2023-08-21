Kocaeli'de 41 Roman çift Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikâhla dünya evine girdi. Roman gençler Başkan Büyükakın’a, “Teşekkürler Tahir Baba” diyerek seslendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Romanlar Toplu Nikâh Töreni ile 41 Roman çift dünya evine girdi. Gelin ve damatlar için tören öncesinde kente adeta neşe saçan düğün konvoyu oluşturuldu.

Klasik arabalara binen çiftler, Roman şarkılarının eşliğinde kenti dolaştı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftlerin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Gençler, her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a, “Hep yanımızda oldunuz, bize babalık ettiniz. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba” sözleriyle seslendi.

Büyükşehir Belediyesi, gelin ve damatları hayatlarının en güzel gününe hazırlanırken de yalnız bırakmadı. Kuaförde saçlarını yaptıran gelin ve damatlar daha sonra aileleriyle birlikte düğün yemeklerini yiyecekleri Vinsan’daki Lastik İş Sosyal Tesisleri’ne getirildi.

41 ROMAN ÇİFTTEN EN GÜZEL ‘EVET’

Yemek sonrasında ise gelin ve damatlar burada kendilerini bekleyen klasik araçlara binerek şehir turu attı. Kornaların eşlik ettiği şarkılarla şehir turu atan Roman düğün konvoyu kente neşe kattı.

Yol kenarındaki vatandaşlar da Roman gençlerin mutlu gününü kutladı. Konvoy, 41 Roman çiftin toplu nikâhının kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi’nde son buldu.

Heyecan ve mutlulukları her hallerinden belli olan gelin ve damatlar, toplu nikâhın kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi önüne kısa bir yürüyüşün ardından el ele geldi. Danslar ve şarkılarla renklenen neşeli yürüyüşe çiçekçi kızlar eşlik ederek, yol kenarındaki vatandaşlara çiçek dağıttı.

Dünya evine giren Roman çiftler, sevinçlerini Başkan Tahir Büyükakın ile paylaştı. Başkan Büyükakın’ın etrafında toplanan gençler, duygusal sözleriyle mutlu güne adeta damga vurdu. Başkan Büyükakın’ın eğitimden, sosyal hayattaki yaşama kadar her anlarında yanlarında olduğunu ifade eden gelin ve damatlar, “Siz hep bizim yanımızda oldunuz. Bugün de nikâhımızı kıydınız, bu güzel günü yaşamamıza vesile oldunuz. Bize babalık yaptınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba” dedi.