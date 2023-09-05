Keşan'da Romanlar Derneği (ROMDER) Başkanı Fahrettin Savcı, sünnet ve ultrason sorununa dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ROMDER Başkanı Fahrettin Savcı ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile mahallelerinde Keşan Devlet Hastanesi’de sünnet olamayan çocuklar olduğundan ve ultrason cihazı ve doktorunun olmaması konusunu dile getirerek sorunun çözülmesini istedi.

Keşan’ın büyük bir hastanesi olduğunu ve bu büyük hastanede sünnet yapılamadığına vurgu yapan Savcı, “Bu sorun belki de Keşan için ufak bir sorun olabilir ama bizim bu dezavantajlı ve roman kardeşlerimiz büyük sorun. Bu büyük sorunun Sayın Milletvekilimiz Fatma Aksal ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’ın girişimleri ile çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda da biz çocuklarını sünnet ettiremeyen vatandaşlarımızın sözcüsü olmak istiyoruz. Var olan sorunu çözülmesi konusunda bu sorunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İnsanlar çocuklarını sünnet ettirememenin gerçekten üzüntüsünü yaşıyor. Ne yapalım bırakalım bu kızanlar sünnetsiz mi? kalsın" dedi.

Söz konusu sorunun ufak bir sorun olduğunu kendileri için büyük sorun oluşturduğunu ifade eden Başkan Savcı, "İnsanlarımız artık bu zoraki organizasyonlara muhtaç edilmemeli. Biz vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerileri noktasında çalışan bir hükümetimiz var. Neyleyim köşkü neyleyim sarayı türküsü bu işe benzemesin. Büyük bir hastanemiz var, ama sünnet bile yaptıramıyoruz. Bu sayın başhekimimiz veya sağlık çalışanlarımızın işlerini yapmıyor demek olmasın. Gayretli çaba sarf eden bir başhekimimiz var, kısıtlı şartlarda Saros Körfezi’ne, bölgemize hizmet etmek isteyen sağlık çalışanlarımız var. Ama biz siyasetçiler ve sivil toplum örgütü olarak bu işin bu işin aslında ufakta olsa aslında büyük bir sorun olduğunu söylemek istiyoruz. Keşan’ın bölgemizin başka sorunları var mı? Bölgemizin diğer sorunlarının tartışıldığı kadar hakların arandığı kadar, bu tür çocuklarımıza ailelerimize dokunabilecek dini vecibelerini yerine getirebilecek, sünnetsiz çocuğa kız vermezler. Sünnetsize biz gavur deriz, artık ailelerin bir çoğu torpille, kapı kapı ailelerimiz çocukları sünnet ettirmenin peşinde. Bu sorunu çözebilecek siyasetçilerimiz var. Gürcan Kılınç ve Edirne’de 2.dönem insanlara dokunan güçlü vekilimiz Fatma Aksal’ın bu sorunları çözeceği inancındayız. Belki de bu sorunlardan haberdar değiller. Biz bunu kamuoyu ile paylaşmak var olan sorunun çözülmesi tarafındayız" diye konuştu.