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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği kaydedildi.

Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

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