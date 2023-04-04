Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu ve 2420. Bölge Federasyonlarına bağlı kulüpler ile birlikte Los Angeles’da bulunan kardeş kulübümüz The Alhambra Rotary Club’ün katkıları ile temin edilen 1.150 adet Ramazan Gıda Yardımı Kolileri Adıyaman’da depremden etkilenen ve çadırlarda yaşayan ailelere dağıtıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Depremden etkilenen tüm illerde vatandaşlara yardımların ulaştırılmasında yurt dışından ve yurt içinden sağlanan kaynakların kullanıldığına dikkat çeken Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ve 2420. Bölge Federasyon Başkanı Suat Baysan, halkımızın en kısa zamanda normal hayatlarına kavuşabilmesi adına büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Öztürk ve Baysan; "Türkiye’deki kulüplerin yanı sıra Amerika’daki kardeş kulüplerimizden TheAlhambraRotary Club ve SilliconValleyRotaryClub’ün de katkıları ile yaraların sarsılması konusunda tüm imkânlarımızı kullanarak Devletimiz ile birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu büyük felaketten el birliği ile hep birlikte kurtulacağız" dediler.

Depremden hemen sonra bölgenin ihtiyaçlarına göre anında müdahale eden Rotary Bölge federasyonları ve Kulüpleri vatandaşların çadır ve konteyner ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ayrıca, konteyner kentlerde yaşayacak olan depremzedelerin sağlık ihtiyacına cevap verecek özelliklere sahip mobil klinik ve çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak mobil bilgisayar Laboratuvarı, mobil ağız ve diş sağlığı kliniği ile yine mobil okul öncesi eğitim için konteyner anaokulları yaparak deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Rotary Deprem Bölgesinde yaşayanların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra gıda ve giyim yardımları ile vatandaşların yardımına koşuyor.