“Dünyaya Umut Ol” mottosuyla görevi devralan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren, ekibiyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa’daki Rotary Kulüplerinin uzun yıllardır çok sayıda ortak proje gerçekleştirdiği, iş birliklerine imza attığı Nilüfer Belediyesi ile yeni dönemde de farklı alanlarda topluma, insanlığa fayda sağlayacak projeler için görüşen Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren, Başkan Turgay Erdem ile “Umut Anlaşması” yaptı.

Görüşmede, Rotary’e desteklerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirten Erdem, iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.