Rotary Kulüpleri tedavi gören çocuklara tablet bağışında bulundu.ANKARA (İGFA) - Rotary 2430. Bölge Tedavi gören çocuklar tablet bağışı kapsamında Ankara Kavaklıdere, Ankara Bahçelievler, Ankara Anıttepe, Ankara Çayyolu, Ankara Gazi Rotary Kulüpleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine tablet bağışında bulundu.

Bu sayede uzun süre yatarak tedavi gören çocukların eğitimden geri kalmamaları ve iyi vakit geçirebilmeleri için katkıda bulunulmuş oldu.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Rotary yetkilileri, çocuklarının eğitimleri ve mutlulukları konularına çok önem verdiklerini ve diğer Rotary Kulüplerinin de bu konulara önem vererek tedavi gören çocuklar için tablet bağışına devam ettiklerini belirttiler.