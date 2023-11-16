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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Dönem Guvernörü Ayda Özeren ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat Depremlerinde ağır yaralar alan Hatay’a desteklerini sürdüren Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle şehre ve vatandaşlara yönelik yardımlarına devam ediyor.

Büyükşehir bünyesinde yürütülen Kırsal Kalkınma Projesi’ne 23 bin zeytin, 23 bin sumak ile birlikte pek çok miktarda aronya ve keçiboynuzu gibi fidan desteği sağlayan Rotary, Hataylı çiftçilerin tarımsal üretim sürekliliğine katkıda bulundu.

Ayrıca Rotary, Hatay’a destek ve yardımları kapsamında 2 adet balya, 2 adet toprak analizi makinesinin yanında depremzede çocuklar için de binlerce mont ve bot yardımında bulundu.

SAVAŞ: TOPRAKLARIMIZA, KIRSAL KALKINMA PROJELERİMİZLE SAHİP ÇIKIYORUZ

Hatay’da kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik sebeplerden dolayı şehre yerleşmek istediklerini belirten Savaş, köylülerin topraklarına sahip çıkmaları ve üretime katkıda bulunmaları için Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında tarım üreticilerine sürekli destek olduklarını aktardı.

Başkan Savaş, Hatay’da halen çadırlarda kalan vatandaşların olduğuna dikkat çekerek deprem sonrası majör bir sorun haline gelen su sorununun ise zor günler yaşamasına rağmen HATSU tarafından çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Bölgede Suriyeli ve İsrailliler tarafından topraklar satın alındığını hatırlatan Başkan Savaş, çiftçiye fidan, fide, tohum ve gübre destekleri vererek topraklarını başkalarına satmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, "İnsanlar yaptıklarıyla anılır. Bazılarının gürültüsü çok ama icraatı yok. Rotary ailesinin projemize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yabancılara toprak satışlarından dolayı kaygılı olduklarını vurgulayan Rotary 2440. Bölge Başkanı Özeren ise kısıtlı kaynaklarla Hatay’a can olmaya çalıştıklarını kaydederek yeni ihtiyaçlar konusunda da destek ve yardım çalışmaları yapacaklarını kaydetti.