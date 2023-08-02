Dijital yayın platformu Disney Plus'ın yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini yayınlamayacağı iddiaları ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı platform hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus'ın Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin çağrısı üzerine "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı haberlerinin ardından inceleme başlattıklarını açıkladı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1686479877053014016

Hatırlanacağı gibi Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye’nin ‘Atatürk’ dizisinin iptal edilmesini istemişti. Paylaşımda, “Disney Plus’a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Süryani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk’ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine siyasi partilerin sözcüleri "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç verici" olduğunu belirtirek, tepki göstermişti.