RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV100 Ana Haber sunucusu Kübra Par’ın canlı yayındaki davranışları dolayısıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kübra Par’ın canlı yayındaki el hareketi için inceleme başlatıldığını duyurdu.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1884321307736903881

Gazetecilik mesleğinde etik kurallara uyulmasının önemine vurgu yapan Başkan Şahin, Türkiye’de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazetecilik yapılmasında hiçbir engel bulunmamakta olduğunun altını çizerken, Kübra Par’ın ana haber bülteni sırasında yaptığı hareketi eleştirdi. Şahin, “Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki, TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.