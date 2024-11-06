Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik 7 Kasım Perşembe günü yapılacak ilk duruşma öncesi RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı geldi. RTÜK, meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yapılması için medya kuruluşlarını uyardı.ANKARA (İGFA) - Radyo Televizyon Kurumu (RTÜK), Narin Güran cinayetiyle ilgili yapılacak ilk duruşma öncesinde medya kuruluşlarını uyardı.

Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapanlara atıfta bulunan RTÜK, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı yayıncılık politikası beklendiğinin altı çizildi.

"Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır" denilen açıklamada, "Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.