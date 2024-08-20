Yemekten önce veya sonra elleri temizlemek için soğuk ya da sıcak olarak sunulan rulo ıslak havlular, artık Türkiye’deki restoranlar, oteller, hava yolları, spalar, spor salonları ve resmi kurumlardan yoğun talep görüyor. Kurumsal işletmeler, Oshibori gibi her kullanımdan sonra yıkanarak yeniden sunulan havlular yerine, tek kullanımlık ve kişiye özel rulo ıslak havluları tercih ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de, Japonya’nın geleneksel temizlik anlayışından esinlenilerek geliştirilen rulo ıslak havlu üretiminde dünya çapında bir başarı hikayesi yazılıyor. Oshibori kültüründen ilham alınarak üretilmeye başlanan bu pratik, ekonomik ve tek kullanımlık hijyen ürünü, bugün hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük talep görüyor.

HİJYENLAB ÜRÜNÜ

Bu başarının arkasındaki en büyük isimlerden biri ise, “Türkiye’nin en iyi rulo ıslak havlusu” sloganıyla üretim yapan HijyenLab firması. HijyenLab, hem Türk gastronomisine hem de dünya gastronomisine sunduğu bu yenilikçi ürünle sektörün kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

HijyenLab’ın ürettiği rulo ıslak havlular, kullanım kolaylığı ve pratikliği ile öne çıkıyor. İster mikrodalga fırında ısıtılarak ‘sıcak havlu’ isterse buzdolabında soğutularak ‘soğuk havlu’ olarak servis edilebilen bu ürünler, özellikle yiyecek-içecek sektöründe misafirlerin vazgeçilmezi haline geldi.

YÜKSEK HİJYEN STANDARDI

Rulo ıslak havlular, içerdikleri solüsyonlardan ambalajlarına kadar her bileşeniyle güven veriyor.

HijyenLab’ın ürünleri, Ege Üniversitesi laboratuvarları tarafından onaylanmış olup, güvenilirlik ve hijyen konusunda en yüksek standartları karşılıyor. Firmanın sürekli geliştirdiği yeni ürünler ve ar-ge çalışmaları, HijyenLab’ı hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen firmaları arasında bir adım öne çıkarıyor.

HER MARKAYA ÖZEL ÜRETİM

Hafif ve dokumasız kumaşıyla lüks bir deneyim sunan bu ürünler, ekonomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

HijyenLab’ın ürünleri; otel, restoran, kafe, toplantı ve seminerler gibi çeşitli mekanlar için oldukça uygun olup, kullananlara hem hijyenik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Rulo ıslak havlu, özellikle pandemi döneminde artan hijyen taleplerine cevap vererek, kullanıcıların güvenini kazanmış durumda.

Her istenen logoyu ürün ambalajının üzerine basarak müşterilere kişiselleştirme imkanı sunan HijyenLab’ın ürünleri, marka kimliğini yansıtma açısından da elverişli.

EKONOMİK VE GÜVENİLİR

HijyenLab, bu ürünlerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da önemli bir marka olma yolunda ilerliyor. Türkiye’den dünyaya açılan bu yenilikçi hijyen ürünü pratik, ekonomik ve güvenilir olma özellikleriyle sektörün vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda.