Taner Tolga Tarlacı cezaevinde rahat durmadı. Yemek sırasında tartıştığı üç mahkum eski Survivor'ın yıldızını komalık ettilerİSTANBUL (İGFA) - Survivor'da Nihat Doğan'lı, Pascal Nouma'lı, Özge Ulusoy'lu ve Asena'lı dönemde son üçe kalan Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komalık ettiler.

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde dövüldü.

Tarlacı'yı diğer mahkumlar ve gardiyanlar kurtardı. Dayak sonrası 3 gün gözetim altında tutulan Taner Tolga Tarlacı, daha sonra tek kişilik hücreye alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, görevli polise mukavemet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tarlacı, Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasında ilginç şivesi ve davranışları ile herkesin dikkatini çekmişti.