9-12 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirilen turnuvada Rumeli Spor Kulübü’nün sporcusu 36 kilogramda Türkiye 2.si oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Rumeli Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hüseyin Vardar turnuva ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kulübümüz sporcuları 9-12 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen “Sıla Medine Kavurat Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına” katılmıştır. Kulübümüzü 36 Kg Minik Bayanlar Kategorisinde temsil eden sporcumuz Eslin Göktepeli 12 Temmuz Cuma günü, Sivas Taha Akgün Spor Salonunda tatamiye çıktı. Sporcumuz aynı gün içerisinde 8. Maç yaparak finale çıkmış ve Türkiye 2. olmayı başarmıştır. Sporcumuzun tüm turlardaki yapmış olduğu müsabakalarda çok iyi bir performans sergileyerek bizleri gururlandırmıştır. İlimizi İlçemizi ulusal arenada başarı ile temsil eden sporcumuzu tebrik ederiz. Kendi küçük yüreği büyük sporcumuzdan ileride ulusal ve uluslararası arenada çok daha büyük başarılar beklemekteyiz.

Sporcumuz başarının tesadüf olmadığını çalışarak elde edileceğinin somut bir örneğidir. Sporcumuz Yenimuhacir Beldesinde ikamet etmekte olup nerede ise haftanın her günü soğuk sıcak, yağmur çamur kar, demeden her antrenmanda ter döküp emek harcayarak buralara gelmiştir. Hem okuldaki derslerini, hem de antrenmanlarını aksatmadan birlikte sürdürerek derslerinde ve sporda başarılı olunabileceğini göstermiştir. Sporcumuzun başarısının İlçemize ve İlimize hayırlı olmasını dileriz.”