RUMELİSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.2 yıl süresince geçerli olacak protokolün imza töreni Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, büyük önem verdiği eğitime destek faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



RUMELİSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile önemli bir iş birliğiprotokolüne imza attı. Protokol kapsamında, RUMELİSİAD üyesi işletmelerde üniversitenin meslek yüksek okulu öğrencilerine teknik geziler düzenlenmesi, öğrencilerin iş hayatına dair tecrübe kazanması adına iş yeri eğitimi dersleri, staj desteği, mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlanması, BUÜ Meslek Yüksek Okullarında kayıtlı 30 öğrenciye 2 yıl süresince karşılıksız burs desteği verilmesi gibi pek çok imkan bulunuyor.

RUMELİSİAD’ın Bursa Uludağ Üniversitesiile imzaladığı "Eğitimde İş Birliği" Protokolünde, RUMELİSİAD üyesi işletmelerde üniversitenin meslek yüksek okulu öğrencilerine teknik geziler düzenlenmesi, öğrencilerin iş hayatına dair tecrübe kazanması adına iş yeri eğitimi dersleri, staj desteği, mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlanması, BUÜ Meslek Yüksek Okullarında kayıtlı 30 öğrenciye 2 yıl süresince karşılıksız burs desteği verilmesi gibi pek çok imkan bulunuyor.

İmza töreninde konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, RUMELİSİAD’ın350 üyesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ülkemiz için çok büyük bir değer olduğunun altını çizerken, Türkiye’yi çok sevdiklerini ve bu ülke insanının ferahı için başarılı olmaya inandıklarını söyledi.

Alp, “Bugün hepimiz farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarıyız. Hepimizin öğrencilik zamanları oldu, benzer duyguları yaşadık. Ben ayrıca Uludağ Üniversitesi mezunuyum ve buradan mezun olduğumu her yerde gururla söylüyorum.Öğrencilerin iş dünyasına dair beklentilerini tahmin ediyoruz. Staj, işyeri eğitimleri, seminerler, organizasyonlar ve kendilerini geliştirecek programlara ihtiyaçları var.UMELİSİAD olarak bu konuda üniversitemize destek olmak için üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirme gayretindeyiz. Eğitime ve öğrencilere desteklerimiz artarak devam edecek. İş birliği protokolümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, bu protokolün çok önemli olduğuna vurgu yaparak, desteklerini esirgemeyen kıymetli RUMELİSİAD yönetimine ve tüm üyelerine gönülden teşekkür etti.