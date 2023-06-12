Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, bu yıl Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde gerçekleştirildi. Programda; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirildi.

RUMELİSİAD, Sırbistan temasları kapsamında ilk olarak Prijepolje Belediye Başkanı Drago Popadić ve Belediye Başkan Yardımcısı Samira Ćosović ile bir araya geldi. Ardından RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’in kendi doğup büyüdüğü Sancak bölgesinde yer alan ve kendi okuduğu okul olan ve RUMELİSİAD'ın destekleriyle yeniden inşa edilen Duşan Tomaşeviç Çirko İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Prijepolje’de gerçekleşen ziyarette heyet, Okul Müdürü Belkisa Beganović ile görüştü.

Burada 40’tan fazla iş insanıyla bir araya gelindi. Tarım makineleri ve turizm konusunda iş birlikleri anlamında protokoller yapıldı ve B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

RUMELİSİAD heyeti daha sonra Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagić veakabinde de Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Biševac’ı ziyaret ederken,burada iş adamlarıylada görüşmeler gerçekleştirdi. Burada 100’e yakın iş insanıyla B2B toplantılar yapıldı. Heyet daha sonrasında ise Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile bir araya geldi.

Heyet daha sonra Belgrad’a geçti. Burada Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’u da ziyaret eden heyet daha sonra TİKA Sırbistan Başkanı Mehmet Mete Anaç ile bir araya geldi.