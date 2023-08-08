Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Manisa Kurtuluş Müzesi’nin içerisine 60 metre çapındaki panoramayı yapacak olan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov ile birlikte müze inşaatında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi, 1918 ile 1923 yılları arasında Manisa topraklarında merkezi otoriteden bağımsız büyüyen sivil halk hareketini anlatan bir ‘Hafıza’ mekanı olarak tasarlandı.

Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği kurtuluş mücadelesini anlatmak amacıyla hazırlanan projede, inşaat çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de, Manisa Kurtuluş Müzesi’nin içerisine 60 metre çapındaki panoramayı yapacak olan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov ile birlikte müze inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, “Manisa Kurtuluş Müzemizin inşaatında incelemelerde bulunuyoruz. Müze inşaatımızın en büyük salonlarından biri de panorama salonu. Panorama salonunun panorama resmini yapan Rus Sanatçısı Alexander Samsonov ile beraberiz. Kendisi, inşaat biraz ayağa kalktıktan sonra salonu görmek istedi. Bugün inşaatımızı ziyarete geldi. Salonu inceledikten sonra değiştirmek istediği şeyler olursa o konuları değerlendirecek. Samsonov ile 2010 yılında Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu yaparken tanışmıştık. Dostluğumuz o günden beri devam ediyor. Burada da güzel bir eser çıkaracağına inanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samsonov da yaptığı açıklamada, “Çalışmanın bu şekilde devam etmesi memnuniyet verici. Genel olarak konuştuğumuz konulara bağlı kalarak ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.