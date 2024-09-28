Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bitki üretim tesislerini inceleyen Rusya Rostov Belediye Başkan Vekili lurii Vladimirovich Ovchinnikov, “Böyle bir çalışmayı biz de yapmak istiyoruz. Muratpaşa’nın bu alandaki tecrübelerinden faydalanmayı umut ediyoruz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Rostov’un 8 şehir bölgesinden Kirovskiy’nin Belediye Başkanı Natalya Simachenko’nun bulunduğu Rostov heyeti, Muratpaşa Belediyesi’nin bitki üretim tesislerini inceledi. Başkanvekili Ovchinnikov ve heyet, yetkililerden belediyenin sulama, üretim ve bakım sistemleriyle ilgili bilgi aldı.

Ovchinnikov, Rostov Belediyesi’nde bir bitki üretim tesisinin bulunmadığını yalnızca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı birkaç seradan oluşan alanlarının olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaretleri sırasında Muratpaşa’nın bitki üretimi yaptığını öğrenmeleri üzerine konuyla ilgilendiklerini ve incelemek istediklerini belirten Ovchinnikov şöyle konuştu:

“Böyle bir çalışmayı biz de yapmak istiyoruz. Muratpaşa’nın bu alandaki tecrübelerinden faydalanmayı umut ediyoruz. Antalya gerçekten çok güzel bir kent. Yeşil alanları çok güzel ve bakımlı. Bu alanlardan faydalanmak istiyoruz. Çok basit, pratik, uygulanabilir, akılcı bir yeşillendirme sistemi kurmuşsunuz. Başkanımızla bu konuyu tekrar görüşeceğiz. Bizim uzmanlarımıza, sizin uzmanlarınızdan bu tecrübe aktarımını sağlayıp bizim kentimizi de sizinki gibi güzel hale getirmek için işbirliği yapmayı umuyoruz.”

RUSYA’YA ÖRNEK TESİS

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı bitki üretim tesislerinde sera ve saksılarda ortalama 200 çeşit ağaç ve bitkinin üretimi sağlanıyor. 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 33 bin metrekare alana sahip tesis, 2014 yılında kuruldu. Tesiste üretilen bitkiler arasında iç mekan bitkileri, sukulent, tek yıllık bitkiler ve mevsimlik çiçekler de yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi seralarında sisleme, sera dışında ise damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri uygulanıyor. Mevsimlik bitki üretimine ayrılan serada ise boom adı verilen sulama sistemi kullanılıyor. Bitkileri hastalıklardan korumak için ise alanda 200 litre kapasiteli ilaçlama motoru kullanılıyor. Mevsimlik üretim serasında gübre ayarı yapabilen bir dozlama cihazı yer alıyor. Saksı değişimi, yabancı otlarla mücadele, gübreleme ve budama gibi işlemlerin gerçekleştirildiği tesiste bitki bakımları mevsimlere göre yapılıyor.