Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov ve Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov ve Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik’i ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, görevine yeni atanan Başkonsolos Sergey Vetrik’e de görevinde başarılar diledi.

YILSONU HEDEFİ 15 MİLYON TURİST

Başkan Böcek, Antalya’nın en çok turist ağırlayan şehirler sıralamasında Avrupa’da ilk, dünyada 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. Bu yıl şu ana kadar 13 milyon turist rakamına ulaştıklarını anlatan Başkan Böcek, yılsonu hedefinin 15 milyon turist olduğunu ifade etti. Başkan Böcek, 10 milyon yerli turistle birlikte 25 milyon misafir ağırladıklarını kaydetti.

90 BİN RUS KONUT ALDI

Antalya’da Rusça konuşan yaklaşık 200 bin kişi bulunduğunu belirten Başkan Böcek, “Konut satın alan 90 bin Rus vatandaşı var. Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde Konyaaltı’nda yabancılara özel bir meclis de oluşturmuştuk. Rusya’ya önemli tarım ihracatımız da var” diye konuştu. 25 gün önce Moskova’da dünya ulaşım zirvesine katıldığını aktaran Başkan Muhittin Böcek, temasları kapsamında Güney Moskova İdari Bölgesiyle işbirliği protokolü imzaladığını söyledi. Başkan Böcek, Rusya ile kültür, sanat, turizm başta olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktardı.

ANTALYA SEMBOL ŞEHİR

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov, Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik’in görevine yeni başladığını ifade etti. Rusya için Antalya’nın ayrı bir öneme ve yere sahip olduğunu ifade eden Yerhov, “Antalya Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin sembolü. Sizinle önemli turizm ilişkimiz var. Kültür ve sosyal alanda da birçok fırsatımız var. Burada on binlerce Rus vatandaşı yaşıyor. Bunların çoğunluğu Türklerle evlenenler ve Rus işadamları” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye alışverişinde bulunuldu.