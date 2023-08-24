Ukrayna-Rusya savaşı şiddetini artırarak devam ettiriyor. NATO kanadının da Ukrayna cephesine vermiş olduğu yoğun stratejik destek batı ve Rusya arasındaki gerginliğin dozunu her geçen gün biraz daha katlıyor. Gazeteci yazar Ardan Zentürk; Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği karşı taarruzu, Danimarka ve Hollanda tarafından Ukrayna'ya teslim edilen F-16'ları ve son dönemde Rusya'ya karşı gerçekleştirilen drone saldırılarını Herkes Duysun için yorumladı.Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Ukrayna'nın gerçekleştirmiş olduğu karşı taarruzun beklenenden daha yavaş ilerlediğini, Batı dünyasında da yerleşmiş bir görüş olarak göründüğünü belirten Ardan Zentürk, "NATO'dan gelen ve Ukrayna yönetiminin yanında, Zelensky tarafında da yapılan açıklamalar ışığında, Rusya'nın son 1.5 yıl içerisinde işgal etmiş olduğu topraklarda, çok güçlü bir savunma hattı oluşturduğunu görüyoruz." dedi.

“BÖLGEDEKİ MAYINLI ARAZİLER HAREKATI KISITLIYOR”

ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley'nin yapmış olduğu açıklamayı hatırlatan Zentürk, “Arazide milyonlarca mayının varlığının Güney Hattında yaklaşık iki aydır, iki ülkenin adeta bir patinaj halinde olduğunu, istenen gelişmeyi kat edemediğini gösteriyor. Aralık ayında yapılan açıklamada Rusya gibi bir ordunun yerleşmiş olduğu bir cepheden söküp atmanın ne kadar zor olduğunu vurgulanmıştı." şeklinde konuştu.

“KARŞI TAARRUZ UKRAYNA’YA ZAMAN KAZANDIRIYOR”

Karşı taarruzun yavaş da olsa bir şekilde devam edeceğini belirten Zentürk, “Gerçekleşen taarruz, Ukrayna için bir çeşit zaman kazanma niteliği taşıyor ve bu saldırılar Rusya'yı baskılıyor. F-16 ve diğer hava araçların Ukrayna'ya teslimi yaklaşık 6 aylık bir süreç olacak. Bu veriler ışığında, gerçek bir Ukrayna taarruzunu konuşmamız için yaklaşık 6 aylık bir sürecin olduğunu ve hazırlıklarını tamamlamış Ukrayna ordusunun, Rusya cephelerini ilerleyen dönemde daha da zorlayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“NATO'DAN GELEN ASKERİ SEVKİYATIN UKRAYNA DIŞINDA KULLANILMASI YASAK”

Amerika tarafından gerçekleşmiş olan askeri sevkiyatların, HMARS füzeleri de dahil tüm araçların, sadece Ukrayna'nın işgal edilmiş toprakları içerisinde kullanılması şartıyla verildiğinin altını çizen Zentürk, “NATO'nun bu konuda özel bir hassasiyeti var. Ukrayna tarafından Rus topraklarına düşen füze ve askeri silahların Ukrayna sınırları içerisinde, Ukrayna'nın envanterinde bulunan silahlardan oluşuyor. Bu bilgiler ışığında, Ukrayna'ya teslim edilecek olan F-16' ların da, aynı şekilde Rusya topraklarında kullanılması olanaksızdır. " dedi.

“UKRAYNA MOSKOVA’YI FİİLEN SAVAŞ BAŞKENTİ YAPTI”

Ukrayna tarafından Rusya'ya gerçekleşen drone saldırılarını, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanyası'nın, İngiltere’ye gerçekleştirdiği V2 füze saldırılarına benzeten Gazeteci Ardan Zentürk, “Rus halkının, karar verici kimlikli ve söz sahibi olan kesiminin ağırlıklı olarak St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde yaşadığını, bu şehirlerin hedef alınması halinde Moskova'da bir moral bozukluğu olması kaçınılmazdır. Bu nedenle drone saldırılarının da gelecek dönemde artarak gerçekleşme olasılığının yüksek oranda olduğunu gözlemleriz. Ukrayna'nın kendi drone endüstrisini oluşturduğunu, bu sebeple Moskova'nın drone saldırıları özelinde, ilerleyen dönemlerde daha da zorlanacak.” diyerek sözlerine son verdi.