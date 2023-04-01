Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un rüzgâr enerjisi birimi NovaWind ile Myanmar’ın Primus Advanced Technologies şirketi, rüzgâr çiftliği inşaat projelerinde işbirliği için üst düzey bir “yol haritası” belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. ANKARA (İGFA) - 172 MW'lık bir rüzgâr çiftliği inşa edilmesi konusunda işbirliğini öngören anlaşma, NovaWind CEO'su Grigoriy Nazarov ve Primus Advanced Technologies CEO'su Kyaw Hla Win tarafından imzalandı.

NovaWind CEO’su Grigoriy Nazarov anlaşmaya ilişkin şunları belirtti: “Kapsamlı uzmanlığımızı Rusya'da rüzgâr santralleri inşa ederek ve işleterek kanıtladık. NovaWind stratejisinin esaslarından biri olarak, çalışmalarımızı daha da ileriye götürmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu anlaşmanın imzalanması, Myanmar'da rüzgâr enerjisi projeleri geliştirmenin büyük potansiyelini ortaya çıkarmanın ilk adımını teşkil edecektir. Ortaklarımızın işbirliğimize olan bağlılığını takdir ediyoruz. Uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacağımız bir ortaklık kurmakta kararlıyız. Myanmar Elektrik Enerjisi Bakanlığı'nın desteği sayesinde ortak projelerimiz, ulusal enerji karışımının çeşitlendirilmesine katkıda bulunacaktır.”

Primus Advanced Technologies CEO'su Kyaw Hla Win de anlaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “NovaWind ile oluşturduğumuz iş birliği yol haritasının, rüzgâr santrallerinin ülkemizde hayata geçirilmesi konusunda daha verimli ilerlememizi sağlayacağına inanıyorum. Bu, Myanmar'a, ulusal enerji sistemine ve bölge halkına sosyo-ekonomik faydalar sağlayacaktır.”