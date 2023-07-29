Kocaeli Büyükşehir sponsorluğunda başarıdan başarıya koşan Türkiye’nin ilk engelli kadın otomobil yarışçısı Kübra Denizci’nin önünde hiçbir engel duramıyorKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de yarışan ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci, yurt içindeki tırmanma şampiyonalarında yarışıyor. 16 yaşında geçirdiği kaza sonrası hayattan kopmayan Kübra Denizci’nin hedefinde uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil etmek ve başarıdan başarıya koşmak var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda başarıdan başarıya koşan Kübra Denizci’nin hayallerini gerçekleştirmesi için önünde hiçbir engel bulunmuyor.

TÜRKİYE’DE İLK DÜNYADA İKİNCİ

Türkiye’de ilk olabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Denizci, “Dünyada da ikinci kadın pilotum ben. Engelli olarak bunu başarabilmek benim için büyük bir hayaldi. Benim gibi engelli olan bireylere de örnek olmasını çok isterim. Bu süreçte herkes bana çok büyük destek veriyor.” şeklinde konuştu.

“ARACIN İÇİNDE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM”

Aracın içinde kendini çok özgür hissettiğini anlatan Denizci, engelleri aşabildiği, limitleri zorlayabildiği bir alan olduğunu vurguladı. Denizci, “Sadece engelleri değil, limitleri de aşabildiğim bir şeyin içerisindeyim ben. Yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben yılmadım, savaştım, savaşarak bugün burada yarışıyorum. Bütün arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum engelleri aşmak noktasında” dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR FARKINI GÖSTERİYOR

Motor sporlarında yarışmanın zorluğuna dikkat çeken Denizci, “Sponsor desteğine ciddi anlamda ihtiyacımız var. Hayalimi gerçekleştirmem noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük desteği oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelliler konusunda çok hassas davranıyor. Engellilerin yaşam alanlarını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak, farklı bir şeyler yapmak isteyen engelli bireylere destek çıkmak çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi burada farkını göstermiş oldu aslında. Hem Büyükşehir’e hem de Başkan Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.