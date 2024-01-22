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Saadet Partisi’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bursa'nın 8 ilçesinde belediye başkan adaylarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Bursa'nın 8 ilçe belediye başkan adayını duyurdu

Partide yapılan temayülleri sonras SAADET Bursa'da 8 ilçenin Belediye Başkan Adayı belli oldu.

SAADET Partisinde yapılan temayüllerin ardından,31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için birçok şehir ve ilçe belediyesinin adayları kesinleşti.

Bursa'da Yıldırım, İnegöl, Gürsu, Harmancık, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, ve Kestel Belediye Başkan adayları kesinleşti.

Buna göre; Yıldırım Belediye Başkan Adayı: Abdullah Kocamaz, İnegöl Belediye Başkan Adayı: Hasan Eroğlu, Gürsü Belediye Başkan Adayı: Seçmen Ergene, Harmancık Belediye Başkan Adayı: Ramazan Yakın, Karacabey Belediye Başkan Adayı: Muammer Altun, Orhaneli Belediye Başkan Adayı: Ömer Din, Büyükorhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Şaşkın ve Kestel Belediye Başkan Adayı: Ahmet Demirağ

Öte yandan partinin yerel seçimdeki belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta tanıtacağı kaydedildi.

Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısıyla ilgili Saadet Partisi'nden şu açıklama yapıldı:

"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."