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"94 Ruhu" hizmet belediyeciliğinin Saadet Partisi çatısı altında olduğunu öne süren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, "Kapımızı herkese açık tutacağız" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edinre İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, yerel seçimlere yönelik partisinin misyonunu dile getirdi.

GİK Üyesi İl Başkanı Av. Tekin, “94 Ruhu nedir" sorusuna, "İsrafın, rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışı. Belediyenin bir kuruşunun dahi zayi edilmediği bir belediyecilik anlayışı. ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasının belediyelerin girişine asıldığı bir belediyecilik anlayışı ve bunun uygulandığı bir belediyeciliktir" şeklinde yanıt verdi.

"Birilerinin yana yakıla aradığı "94 ruhu" Saadet Partisi çatısı altındadır" diyen Tekin, "Çok kısa bir zaman içerisinde belediye deyince akla gelen ilk kavramın "hizmet" olacağı yeni bir dönemi başlatacağız. Hesap verilebilir olacağız, işi ehline vereceğiz, kapımızı herkese açık tutacağız” dedi.