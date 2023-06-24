Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı Ankara’da ziyaretlerde bulundu. Heyet Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri Hacılar İlçe Başkanı Bülent Eser, “Hacılar’da güzel bir seçim dönemi geçirdik. Kayseri bir bütün halinde hareket etti ve neticesinde Mahmut Arıkan Bey’i bugün mecliste gördük. Saadet Partisi her döneme damgasını vuran bir parti oldu, yeni vekillerimizle de bunu yine sağlayacaklarına şüphemiz yok. Farklılıklarını ilk günden ortaya koymaya başladılar. Başta Kayserimiz olmak üzere güzel bir dönem ülkemizi bekliyor.” açıklamasında bulundu.

Bülent Eser, “Genel başkanımız Temel Karamollaoğlu ülke siyaseti için bulunmaz bir değer. Çok önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Erbakan Hocamızın yolundan sağlam adımlarla yürüyor. Kendilerine ziyaretimizi de gerçekleştirdik. Yoğun çabalarına bizlerde ilçemizde karşılık verme gayretindeyiz. Onun gayreti ile gayretleniyoruz. Genel başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.