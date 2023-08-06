Saadet Partisi Tomarza İlçe Başkanı Hüseyin Yerli, çiftçinin giderlerinin katlanarak arttığını belirterek hükümete seslendi. Tomarza özelinde ve ülke genelinde üreticinin göz ardı edildiğini ifade eden Yerli, “Tarımı bitirmek için özel çaba gösterseler ancak bu kadar olurdu!” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarım konusunda daha ciddi adımların atılmasının gerektiğini vurgulayan Kayseri'de Saadet Tomarza İlçe Başkanı Hüseyin Yerli “Uyarıyoruz ve yetkilileri göreve davet ediyoruz! İlçede hasat mevsiminin başlaması ile birlikte çiftçinin giderlerinin daha da artması üreticiyi zora sokmaktadır. Geçtiğimiz yıl arpa alım fiyatları 5.500 TL/Ton iken 2023 yılında 7.000 TL/Ton olarak açıklandı. 1 yılda her şeye yüzde yüzün üzerinde zam gelirken üreticiye gelince alım fiyatları ancak yüzde 27 oranında artırılmıştır. Şimdi soruyorum size? Üreticinin gideri en az yüzde yüz yüzde yüz elli artmış iken alım ücretlerinde verilen bu kadar düşük fiyat ile üretici nasıl üretim yapacak? Hükümet faizden para kazananların ve zengin ağa babalarının önünü açarken üreticiyi ise bir kenara atmaktadır. Unutulmamalıdır ki; üretimin olmadığı ekonomi hiçbir zaman düzlüğe çıkamaz. Bu yüzden hükümetin şapkasını önüne alıp tekrar düşünmesi gerekmektedir. Bir an önce çiftçiye ve üreticiye yönelik iyileştirmeleri gerçekleştirmeli, çiftçiye görmesi gereken desteği ve değeri göstermelidir. Tomarza çiftçisi ve üreticisinin hakkını tam olarak alması için çağrımızı tekrarlıyor ve hükümetin gerekli adımları atmasını istiyoruz.” dedi.

TMO’NUN KOTA SAÇMALIĞI SON BULMALI!

TMO'nun uyguladığı kota, KDV ve nakliye, küçük ölçekli çiftçinin belini bükmeye devam ediyor. Özellikle çiftçinin ürettiği ürünü alma konusunda kota koyan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun bu uygulaması nedeniyle çiftçinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Bu hususa değinen Saadet Partisi Tomarza İlçe Başkanı Hüseyin Yerli, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini belirterek “Çiftçiler ürettikleri ürünün yarısını bile satamaz hale geliyor, bu durumda üretime nasıl devam edecekler?” diyerek tepki gösterdi.

Kota uygulamasının ithalata yönlendirdiğini belirten Yerli “Yanlış uygulamalar ile küçük ölçekli üreticiyi daha da ezen hükümet içeride üretilecek ürünleri almayıp üretimin düşmesine sebep olurken tarımda ithalatın katlanarak artmasına yol açıyor. Bu ithalattan hangi zenginler para kazanıyor? Kimlerin zenginliği uğruna üretici kurban ediliyor” açıklamalarında bulundu.

ÇİFTÇİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİ

Hüseyin Yerli, “Çiftçiler köle değiller. Zor şartlar altında üretmeye devam ediyorlar. Üretilen mahsulleri TMO çiftçinin ürettiği ürünün belirli bir kısmını alıyor. Kalan ürünler için çiftçi ile sermaye sahipleri baş başa kalıyor. Bu durumda ürünler maliyetinin altına satılması için zorlanıyor. Bu durumda çiftçi kime güvenip nasıl ekecek ? Borcunu ödeyemeyen ve ürettiğini satamayan çiftçinin sonu ne olacak? Bunun haricinde her yıl alım yapılmasına rağmen TMO önünde düzensizlikler devam ediyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor ve çiftçiler hak ettikleri muameleyi de görmüyorlar. Çiftçi hak ettiği değeri görmeli.” ifadelerini kullandı.