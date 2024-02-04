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Saadet Partisi’nde aday tanıtımları ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Kayseri adayı Mahmut Arıkan olurken salondaki en yüksek alkış alan isim olması dikkat çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmalar ile dikkatlerin daha fazla odağındaki isim oldu. Kayseri’nin sevilen ve tanınan simalarından olan Mahmut Arıkan, büyükşehir belediye başkanlığı için adından çokça söz ettirecek. Programın ardından konuşan SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “Kayseri’de yapılan anketlerde Mahmut Arıkan önde çıkmıştı.

Halk seviyor, istişarelerden de Mahmut Bey’in ismi çıktı. Genel başkanımızın da takdirleri ile Mahmut Arıkan Kayseri büyükşehir belediyesi başkan adayı oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Adaylıklarını açıklayan diğer 3 adayımıza da hassaten teşekkür ediyorum. Hep birlikte elimizden gelen desteği Mahmut Bey’e vereceğiz. Haydi bismillah deyip çalışmalarımıza da hız katacağız. Sonunda Kayseri hak ettiği yönetime Mahmut Arıkan ile ulaşacak.” şeklinde konuştu.