Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin, zehirli ve kimyasal maddeler tespit edildiği gerekçesiyle geri gönderilmesi, yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin bir sonucu olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, düzenlediği basın toplantısında 2024'ün ilk yarısında 205 çeşit gıda ürününün kimyasal kalıntılar nedeniyle uluslararası gümrüklerde sorun yaşadığını, 132'sinin de sınırda yapılan kontrollerin ardından Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Saadet Partili Özdağ, vatandaşların gıda güvenliğinin toplum sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması karşısında kendisini korunmasız hissettiğini savundu. Özdağ, ihraç edilen tarım ve gıda ürünlerinin zehirli maddeler içerdiği gerekçesiyle Türkiye'ye geri gönderildiğinin medyaya ve raporlara yansıdığını dile getirerek, gıda güvenliğinin acil şekilde masaya yatırılmasının ve ulusal farkındalık oluşturulmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

Özdağ, TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin, zehirli ve kimyasal maddeler tespit edildiği gerekçesiyle geri gönderilmesi, esasen yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin bir sonucu olduğunu belirterek, "Pestisit başta olmak üzere kullanılan diğer tarımsal kimyasallar yüzünden sadece tarımsal gıdalarımız değil toprağımız, yer altı sularımız ve doğal olarak çevremiz de mahvolmaktadır" dedi.