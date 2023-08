Ödeyeceğimiz vergilerin iktidarın ısrarla sürdürdüğü yanlış ekonomi politikalarının ve savurgan harcamalarının bedeli olduğunu ifade eden Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, bu yıl dakikada 8,2 milyon lira vergi ödeneceğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, getirilen ek bütçe ve ek vergilerle birlikte millet olarak bu yıl; dakikada 8,2 milyon Lira, saatte 494 milyon Lira, günde 11,8 milyar Lira, ayda 355,8 milyar Lira, toplam 4 trilyon 270 milyar Lira vergi ödeneceğini söyledi.

"Başta enflasyon olmak üzere ekonomide 2023 öngörülerinin hiçbiri tutmayınca, şimdilerde artık iyileşme için 2025 ve sonrası işaret edilmeye başlandı" diyen Tekin, "Bütün bunlar konuşulmasın diyede her gün başka sunî gündemler ortaya atılmaya, oluşturulmaya çalışılmaktadır.İktidarıyla muhalefetiyle bunlara beraberce çözüm üretmesi gereken TBMM ise tüm ısrarlara rağmen tatil edilmektedir.Ama işte biz burada, milletimizin problemlerini ve bunlara dair çözüm tekliflerimizi dile getirmeye devam ediyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz.Genel Merkezimiz, il ve ilçe başkanlıklarımız tatilsiz, aralıksız çalışmalarına devam etmektedir.Saadet Partisi, Meclis Grubu başta olmak üzere, tüm kadrolarıyla her zaman ve her zeminde insanımızın derdine derman olacak çalışmaları yapmaya kararlılıkla devam edecektir!” diye konuştu.