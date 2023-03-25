Saadet Partisi Bursa’da milletvekili aday adayları başvuru dosyalarını il başkanı Mehmet Atmaca’ya teslim ederek kendilerini tanıttılar.BURSA (İGFA) - İl binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yoğun katılım vardı. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca “yirmi yıldan bu yana ülkemizi çok ciddi sıkıntılara sokan bir yönetim anlayışının değişmesi temel amacımızdır. Bu seçim sıkıntıların temeli olan yarı başkanlık sisteminin beş yıllık karnesi olacak. Biz yapılan bu çalışmalarla umuyoruz ve görüyoruz ki bu ucube sistem değişecek ve yerine ortak aklın hakim olduğu, sağduyunun hakim olduğu adaletin uygulandığı, hukukun hakim olduğu yeni bir dönem başlamış olacak.

Milli Görüş çok hükümetlerin küçük ortağı olmuş, sadece birinde büyük ortağı olmuş ama küçük ortağı olmuş hükümetlerde bile çok büyük maddi ve manevi hizmetlerde bulunmuştur. Şimdi de Milli Görüş hükümet ortağı olarak ileride anlatılacak, devletimize katkılar sağlayacak muhteşem hizmetleri sunacaktır. Bunlar inançlı kadrolar ile mümkündür. Bu ağır görevleri göze alarak bize başvuran aday adaylarına teşekkür ediyorum. Asla umutsuz değiliz, ülkemiz çok büyük bir ülkedir, eski bir medeniyettir. Dünyaya adalet ve hakkı getirmiş bir medeniyettir.

İçinde bulunduğumuz ittifakın önemli bir yönü vardır, başta farklı siyasi partilerin yönetimi paylaşabilmeleri çok önemli ve çok değerli bir algıdır. Diğer cumhur ittifakındaki gibi bir kişiye biat etmek gibi değil tamamen üretime ortak olmak için söz sahibi olmak, fikrini dinleme ve hayata geçirme gibi önemli görevleri var. Bir yönüyle de aslında bu kültürün devamı olan ortak akıl fikre saygı ve doğru karar verme ile istişare etme kültürü bir anlamda fiilen yaşatılmış oldu. Bu hakikaten çok kıymetlidir. Genel başkanımızın dediği gibi farklı fikirdeki insanların bir araya gelerek oluşturduğu toplantıda eğer farklılıklar bir kenara konulursa ortada Hak kalır. İttifak edeceğimiz konuların yüzde yüz milletimizin hayrına, menfaatine olacağı inancımız tamdır. Bu anlayışa, bu mücadeleye katkı vereceklere başarılar diliyorum dedi.