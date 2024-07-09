Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Zeki Çelik orman yangınlarının arttığı bu günlerde ormanların faydalarını konu aldığı bir basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın Kent Ormanında yaptığı toplantı öncesinde İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik yaptığı açıklamada “Türkiye'deki ormanlık alanların toplamı 22 milyon 933 bin hektar olduğunu belirterek, bunun da ülke genelinin yüzde 29.4'üne denk geldiğini söyledi.

Çelik, ormanların faydalarını açıklayarak doğaya ve insan hayatına kattığı faydaları açıkladı.

1977 yılından bu yana 2023 yılı sonu itibarıyla kayıtları tutulan yangın sayısının 13 bin 119 adet olup her yıl için 279 adet orman yangını olduğuna dikkati çekerek istatistiki verileri paylaşan Çelik, "Bu yangınlarda 141.342 hektar orman alanı yanmıştır. Son 10 yıla baktığımızda 3.139 adet orman yangınında 62.260 hektar orman alanı yanmıştır. 2023 yılında ise 323 adet orman yangınında 405 hektar orman alanı yanmıştır. Yanan sadece orman değil hem milli servetimiz hemde ciğerlerimizdir" dedi.

Bursalılar adına Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimde iktidarda olan ilgililere çağrıda bulunan Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, piknik alanlarının yeterli olmadığı aşikar olduğuna vurgu yaptı.

"Yeni piknik alanları ihdas edilmelidir" diyen Çelik, "Mevcut piknik alanlarının da sosyal donatılardaki eksikleri en kısa sürede tamamlanmalıdır. Aslolan yaz gelince ormanlık alanların kullanıma kapatılması değil,gerekli önlemlerin alınarak bu nimetlerden hep birlikte faydalanmamız olmalıdır" diye konuştu.