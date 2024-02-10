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Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan Büyükşehir Belediye Başkan adayının Av. İkram Akkaya olduğunu duyurdu.BURSA (İGFA) - Daha önce 14 Belediye Başkan adayını açıklayan Saadet Partisi Bursa il Başkanlığı son olarak Büyükşehir Belediye Başkanını açıklamış oldu.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan açıklamada Milli Görüş Belediyeciliğine değinen İl Başkanı Ali Osman Karahan, “daha iyi bir yaşam Bursa’lıların hakkıdır. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Av. İkram Akkaya’dır, hayırlı olsun” dedi.